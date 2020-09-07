شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ضيف أولى حلقات "صاحبة السعادة" على dmc قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإعلامية إسعاد يونس، عن انطلاق موسم جديد من برنامجها "صاحبة السعادة"، والذى يعرض على شاشة قناة dmc، حيث أعلنت عن ضيف أولى الحلقات وهو النجم أحمد حلمى، حيث من المعروف أن حلمى قليل الظهور فى الإعلام، وهو ما يعد مفاجأة كبيرة للبرنامج.

وشوقت الإعلامية إسعاد يونس جمهورها بضيف أولى حلقتها فى برنامجها، حيث نشرت صورة الفنان الذى ستستضيفه بعد إجراء تعديل واستبدال وجهه بالفنان العالمى جونى ديب.

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وعلقت الإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابها بموقع إنستجرام "أولى حلقات الموسم الجديد، تفتكروا مين الضيف؟"، وأثار المنشور جدلاً واسعاً حول شخصية الضيف.





ومن المقرر أن يستعرض أحمد حلمى بدايته الفنية خلال البرنامج، كذلك شغفه وحبه للسينما، ولماذا لم يقدم على تجربة التليفزيون، فضلا عن برامجه للأطفال وأشياء جديدة لم يفصح عنها من قبل .

ونشرت قناة dmc العارضة للبرنامج عبر صفحتها الرسمية فيديو دعائيا للبرنامج، كاشفة عن أنه سيعرض قريبا، ومن المقرر أن يذاع البرنامج مساء الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع على القناة.