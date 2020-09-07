شكرا لقرائتكم خبر عن "بحبك" "قمرين ولا عينيك" "رجل مثير" هيفاء وهبى تغازل 3 رجال.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة هيفاء وهبى منذ يومين بالانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، خاصة بعد تعطل تصويره لأكثر من مرة بداية من أزمة كورونا حتى انفجار لبنان، وسيطرت حالة سعادة كبيرة على هيفاء خاصة بعد شعورها بأنها كانت بصحبة فريق عمل كأنه أسرتها الصغيرة الذى استمتعت معهم بتصوير 7 شهور، وهو ما جعلها تظهر حالة الحب من خلال نشر للعديد من المنشورات على حساباتها ومدح صناع المسلسل.





فبدأت النجمة هيفاء وهبى بمغازلة الفنان صبرى فواز بكلمات رقيقة عبر صورة جمعتها به، قالت خلالها، "إنسان راق وممثل رهيب، انبسطت كتير بالتمثيل معك أستاذ صبرى فواز، بحبك كتير على عكس قصتنا بالمسلسل".

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وغازلت أيضا الفنان معتصم النهار الذى يشاركها فى بطولة مسلسل "أسود فاتح"، حيث نشرت فيديو لهما معا فى مشهد رومانسى، قائلة "قمرين دول ولا عنيك.. ممثل هادى ومحترم وبيليق فيه النجاح وسيم جدا.. كتير ناس حابة تشوفنا سوا بعمل، بس الله يستر من اللى هيشوفوه بالمسلسل".

واختتمت مغازلتها للفنان فراس سعيد، حيث نشرت صورة تجمعها به وعلقت عليها قائلة، "هذا الرجل الوسيم هو سورى أرجنتينى ممثل موهوب وأنا سعيدة بالعمل معك أيها الرجل المثير".





وتظهر هيفاء وهبى من خلال أحدث العمل بدور "رانيا خطاب" وهى امرأة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع وتصدير المواد الغذائية، وعندما ينحدر بها الحال تلجأ إلى زاهر صدقى "ناصر سيف"، صاحب أكبر قناة فضائية لعمل شركة مشتركة بينهما.





مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.