كيت بلانشيت بالكمامة على السجادة الحمراء لفيلم مجيد مجيدى بمهرجان فينسيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 51 عامًا أثناء حضورها العرض الأول لفيلم Sun Children للمخرج الإيراني مجيد مجيدي، ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي في إيطاليا، وظهرت بلانشيت وهي ترتدي الكمامة الطبية، فيما تلوح للمصورين وترسل للجمهور قبلة من خلف الكمامة.

يدور فيلم المخرج الإيراني مجيد مجدي حول الطفل علي البالغ من العمر 12 عامًا وأصدقاؤه الثلاثة ممن يعملون معًا بجد للبقاء على قيد الحياة وإعالة أسرهم ولكن يحدث تحول كبير في القصة يستعوب علي أن هناك كنز مدفون تحت الأرض.

فيلم Sun Children يتنافسس علي جوائز المهرجان مع كل من ، Pieces Of A Woman من إخراج كورنيل موندرسيزو، وMiss Marx من إخراج سوزانا نيتشيارلي، وفيلم Padrenostro من إخراج كلوديو نوسى وفيلم Notturno من إخراج جيانفرانكو روزى وفيلم Never Gonna Snow Again من إخراج مالجورزتا سزومويسكا ومايكل انجليرت، إضافة إلي فيلم The Disciple من إخراج تشايتنيا تامهاني و And Tomorrow The Entire World من أخراج جوليا فون هينز و Quo Vadis, Aida من إخراج جاسميلا زبانيك و فيلم Nomadland من إخراج خولي زاهو.

أعضاء لجنة التحكيم المهرجان تضم النجمة كيت بلانشت كرئيسة للجنة وتضم اللجنة الأعضاء المخرجة النمساوية فيرونيكا فرانز وصانعة الأفلام البريطانية جوانا هوغ، والكاتبة والروائية الإيطالية نيكولا لاغويا ، وصانعة الأفلام الألمانية كريستين بيتزولد والمخرج الروماني كريستي بويو والممثلة الفرنسية لوديفين سانييه.