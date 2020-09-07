شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة كامل تريند على تويتر بعد ساعات من وفاتها وتشييع جثمانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم الفنانة عايدة كامل التريندات على موقع تويتر مؤخراً، وذلك بعد وفاتها وتشييع جثمانها صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة، حيث رحلت عن عالمنا فى سن الـ 89 عاما، مخلفة العديد من الأعمال التى شاركت فيها ما بين السينما والدراما، وفور وفاتها تم تدشين هاشتاجا باسمها على موقع تويتر تصدر بين التريندات خلال ساعات.



عايدة كامل تريند على تويتر

وحرص خلال الهاشتاج عدد من رواد الموقع على التعرض إلى أبرز أعمالها والتحدث عن أهم الأدوار التى شاركت بها خلال مسيرتها الفنية، فيما اكتفى آخرون بنعيها حيث كتبت ناشطة على تويتر باسم هالة "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله الفنانة القديره عايدة كامل فى ذمة الله الله يرحمها ويحسن اليها".

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جزء من تعليقات جمهور عايدة كامل بعد رحيلها

فى حين كتبت أمل عمر: "ألف رحمة عليكِ وألف نور على قبرك وألف رضا ربنا يحتويكِ مع السلامة يا عظيمة قد ما اعطيتينا سعادة بفنك وأعمالك ورقيك ربى يعطيكِ كل رضا ورحمة ويرزقك الجنة عظم الله أجركم يا مصر وكل الفن فى فقدكم للفنانة الكبيرة".



عايدة كامل وجانب من تعليقات محبيها بعد وفاتها

وكان حرص كل من الفنان أشرف زكى ورجاء حسين ومنير مكرم على حضور جنازة الراحلة الفنانة عايدة كامل وتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير، داخل مقابر الاسرة على طريق الواحات، وانهارت رجاء حسين من البكاء على رحيل صديقتها التي توفيت منذ ساعات قليلة داخل المستشفى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما.