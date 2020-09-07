شكرا لقرائتكم خبر عن Folklore أول ألبوم منذ 4 سنوات بصدارة قائمة Billboard 200 chart لـ6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة العالمية تايلور سويفت تسيطر على صدارة قائمة " Billboard 200 chart " بألبومها الأخير " Folklore " وذلك للأسبوع السادس، ليعد أول ألبوم منذ أربع سنوات يتصدر قائمة المخططات لستة أسابيع على التوالى، ومن المتوقع أن يكون البوم تايلور الذى أصدرته بشكل مفاجئ فى شهر يوليو الماضي لديه بصمة قوية في مخططات الموسيقي حول العالم بالأسابيع المقبلة ايضا .



تايلور سويفت

يذكر أنه منذ اللحظات الأولى لإطلاق تايلور سويف تذات الـ30 عاما لألبومها الغنائى الجديد "Folklore" توقع الكثيرون أنه سيحقق نجاحا مذهلا وهو الأمر الطبيعى الذى اعتادت تايلور سويفت عليه حيث تحقق النجاحات بهدوء شديد ، وكشف موقع "ديسكفرى ميوزيك" أنه تم بث أغنيات البوم "Folklore" على Spotify 80.6 مليون مرة ، محطما الرقم القياسى فى تدفقات الألبوم باليوم الأول لإطلاقه كـ"مغنية امرأة".

كما كان ألبوم البوب الأكثر تدفقا على Apple Music فى اليوم الأول من إصداره حيث تم بثه 35.47 مليون مرة.

وكانت تايلور سويفت قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتى أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل على الألبوم الغنائى الجديد، الذى أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده.