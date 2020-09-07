شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تظهر بكدمات فى وجهها بعد سقوطها من أعلى دراجة كهربائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقطت النجمة العالمية ريهانا من أعلى دراجة كهربائية، ما تسبب فى إصابتها بكدمات عديدة فى الوجه والجبهة وبتورم أسفل العين، وكانت التقطت عدسات المصورين صورًا لريهانا فى سيارتها، حيث توقفت لتناول العشاء فى مطعم المأكولات الإيطالية "جورجيو بالدى" فى سانتا مونيكا، وظهرت بها الكدمات والإصابات في وجهها.



ريهانا

ومن جانبه، قال المتحدث باسم ريهانا لمجلة "بيبول": "ريهانا بخير تمامًا الآن لكنها انقلبت بدراجة كهربائية الأسبوع الماضى وأصيبت فى وجهها"، مضيفا أنه لحسن الحظ لم تكن هناك إصابات كبيرة وهى الآن تتعافى بسرعة.



صورة أخري

وأثارت صور إصابات ريهانا تكهنات حدوث مشاجرة وأن تكون تعرضت للضرب، بعد أن تعرضت في السابق للاعتداء من قبل صديقها السابق كريس براون في فبراير من عام 2009. وحكم على براون 31 عامًا بوضعه تحت المراقبة مدة خمس سنوات والبقاء بعيدًا عن ريهانا، ولكن أسقطت النجمة بعد ذلك الأمر التقييدي في عام 2011، وعادا معًا لفترة وجيزة في عام 2012. وفي مقابلة عام 2012 مع ريهانا، ناقشت علاقتها مع براون، قالت "لقد استعدنا صداقتنا مرة أخرى.. نحن الآن صديقان مقربان جدًا، ولقد بنينا الثقة مرة أخرى ونحب بعضنا البعض وسنظل كذلك دائمًا".



الكدمات بوجه ريهانا

ويأتى حادث ريهانا بعد أسابيع فقط من حادثة مماثلة، حيث تم نقل النجم سيمون كويل إلى المستشفى بعد تعرضه لكسر في الظهر و سقوطه من دراجة كهربائية.