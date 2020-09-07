شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى إيمانويل وصديقها أليكس على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة ناتالى إيمانويل وصديقها أليكس لانيبيكون بالكمامات على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا، وظهرت ناتالى مرتدية فستانا من اللون الموف.

وكانت إيمانويل قد زارت أهرامات الجيزة، وبعض الأماكن الأثرية فى مدينة الأقصر، بالإضافة إلى رحلة استجمام فى مدينة الجونة، وذلك بعد حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ41.

يذكر أن النجمة العالمية الإنجليزية ناتالى إيمانويل شاركت بدور "ميساندى" فى المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتى تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها فى العمل.

بدأت النجمة العالمية الإنجليزية ناتالى إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـعاشرة من عمرها، وفى عام 2002، شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.

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