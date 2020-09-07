شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أشهر تفصل بين وفاة الصديقتين نادية لطفى وعايدة كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادية لطفى وعايدة كامل الصديقتان التى فصل بين وفاتهما 7 أشهر فقط، شاركتان معا فى فيلم رجال بلا ملامح وأصبحتا أكثر من الصديقتين حتى بعد مرور الزمن وكانت تحرص عايدة على حضور عيد ميلاد نادية لطفى والاطمئنان عليها حتى رحلت نادية يوم 4 فبراير، لتلحق بها صديقتها بعد 7 أشهر من وفاتها.

نادية لطفى و عايدة كامل

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رحلت الفنانة عايدة كامل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 89 عاماً، داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية الشهر الماضى ونقلت على إثرها إلى المستشفى لتمكث 3 أسابيع وتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.

وقدمت الراحلة ما يقرب من 120 عملاً فنياً بين التليفزيون والسينما والإذاعة وتعاونت فيها مع العديد من النجوم الكبار مثل إسماعيل ياسين ومحمد فوزى وفريد الأطرش وفاتن حمامة وشادية وماجدة وعمر الشريف وغيرهم.

وكانت الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة كامل قد طلبت من جمهورها ومحبيها بالدعاء لها خلال الوعكة الصحية التى مرت بها فى منتصف شهر أغسطس الماضى بها، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "أنا فى طريقى للمستشفى.. محتاجة دعواتكم ويا رب ردنى إلى ابنى وأسرتى وكل حبايبى".