صور| بعد أيام من إنجابها.. الظهور الأول للنجمة صوفي تيرنر مع حبيبها

رنا صلاح الدين - رصدت العدسات الظهور الأول للنجمة العالمية صوفي تيرنر، مع زوجها المطرب الشهير جو جوناس، بعد وصول مولودهما الأول منذ عدة أسابيع، في شوارع مدينة لوس أنجلوس.

وكانت النجمة صوفي تيرنر كشفت عن أول لقاء جمعها بزوجها المطرب جو جوناس، حيث قالت إنها تقابلت معه في حانة وأنها كانت تعتقد أنه "أخرق".

صوفي

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وأوضحت تيرنر أنها رقصت مع صديقها في اللقاء الأول بينهما، ثم اتخذا ركنا هادئا في البار وتحدثا لساعات طويلة وتغيرت وجهة نظهرها تجاه.

واستقبلت النجمة صاحبة الـ 24 عاما، طفلتها الأولى سراً في 22 يوليو الماضي بأحد المستشفيات في لوس أنجلوس، من صديقها جو جوناس.

صوفي من نجمات مسلسل جيم أوف ثرونز أو صراع العروش، الذي بدأ عرضه فى عام 2011، أشهر مسلسلات فئة الخيال العلمى الدرامية.