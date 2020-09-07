ريهام عبدالغفور تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير بـ "الفوشيا".. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور بعيد ميلادها، بجلسة تصوير حديثة خضعت لها.
ريهام شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي تألقت فيها بفستان أنيق باللون "الفوشيا".
الفنانة المصرية علقت على الصور، بقولها: "كل سنة في العمر بتعدي الواحد أولوياته بتتغير ونظرته للحياه بتختلف وبيقدر اكتر النعم اللي عنده".
كما حرصت على توجيه الشكر لكل من هنئها بعيد ميلادها، حيث كتبت: |شكراً لكل الناس اللي افتكرتني في عيد ميلادي".
يذكر أن ريهام عبد الغفور كانت قد شاركت في موسم رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل “زي الشمس” مع دينا الشربيني، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد.
وظهرت الفنانة المصرية في شهر رمضان الماضي من خلال إحدى حلقات برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال.
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