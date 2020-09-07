فيديو وصور| كليب "آيس كريم" لسيلينا جوميز يحقق نسبة مشاهدات خيالية

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رنا صلاح الدين - استطاع كليب "أيس كريم" للنجمة سيلينا جوميز بالتعاون مع الفرقة الكورية الشهرة BLACKPINK، نجاحا كبيرا بعد مرور 10 أيام على طرحه.
وحقق الكليب نسبة مشاهدة تخطت الـ 190 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير "يويتوب".
سيلينا جوميز
وكان قد حقق الكليب، 38 مليون مشاهدة في أول 8 ساعات من إطلاقه ، و استطاع أن يحقق 79.08 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة من إطلاقه.
و ما لفت الأنظار هي الوان " الباستيل " المريحة للعين التي ظهر بها الكليب، بالإضافة لأزياء النجمة سيلينا جوميز.
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