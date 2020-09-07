سلوى عثمان عن سيارة ياسمين صبري الجديدة: براحة على الشباب

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة المصرية سلوى عثمان على الضجة التي أحدثتها سيارة الفنانة ياسمين صبري الجديدة، والتي أهداها لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ويقدر ثمنها بـ 10 مليون جنيه.

سلوى عثمان قالت: " "ده جوزها وهو حر يهاديها باللي هو عاوزه، هي مراته عاوز يدلعها أو يجيبلها هدية حلوة، كل واحد على قد مقدرته، هو عاوز يهادي زوجته حاجة كبيرة هما حرين مع بعض".

سيارة ياسمين صبري

لكنها في نفس الوقت استنكرت الإعلان عن الهدية وثمنها، حيث قالت: "لكن أنا من أنصار داري على شمعتك تقيد، مش ضروري أقول أو أعمل إعلان عن هدية جوزي جبهالي".

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وتابعت: "براحة على الشباب الي مش قادر يتجوز ومش قادر يجيب"، لافتة إلى أن الإعلان عن مثل هذه الهدايا، غالباً ما يحدث مقارنات، ووجهت نصيحة لياسمين صبري بالتكتم على أمورها أكثر.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة فارهة جديدة باسم الفنانة ياسمين صبري، والتي تلقتها هدية من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشمية.

وتضمن التصريح نوع السيارة رولز رويس «كابروليه»، باسم ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 أغسطس 2020، ويصل سعرها إلى 6 مليون و113 ألف و545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ3 مليون و717 ألف و137 جنيه مصريًّا.