رجاء حسين تنهار في جنازة عايدة كامل.. صور

رنا صلاح الدين - شيع جثمان الفنانة المصرية الراحلة عايدة كامل من أمام أحد المستشفيات بأكتوبر، بحضور عدد من أقارب الراحلة، كما حرصت الفنانة رجاء حسين على الحضور.

وظهرت مجموعة صور للفنانة رجاء حسين من الجنازة وهي منهارة من البكاء، أمام قبر الفنانة الراحلة عايدة كامل.

رجاء حسين

وكانت الفنانة المصرية عايدة كامل قد رحلت عن عالمنا صباح الإثنين 7 سبتمبر، عن عمر يناهز 89 عاما، وذلك في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة مؤخرا.

رجاء حسين

يذكر أن الفنانة عايدة كامل كانت قد أعلنت منذ أسابيع قليلة عن تعرضها لوعكة صحية شديدة، ونقلها للمستشفى.

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رجاء حسين

وكتبت على حسابها بموقع “الفيس بوك": "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية".

وطلبت الفنانة من جمهورها الدعاء لها، بقولها: “محتاجة دعائكم أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي”.

رجاء حسين

رجاء حسين