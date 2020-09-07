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رجاء حسين تنهار في جنازة عايدة كامل.. صور

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رنا صلاح الدين - شيع جثمان الفنانة المصرية الراحلة عايدة كامل من أمام أحد المستشفيات بأكتوبر، بحضور عدد من أقارب الراحلة، كما حرصت الفنانة رجاء حسين على الحضور.

وظهرت مجموعة صور للفنانة رجاء حسين من الجنازة وهي منهارة من البكاء، أمام قبر الفنانة الراحلة عايدة كامل.

04f4c80c34.jpgرجاء حسين

وكانت الفنانة المصرية عايدة كامل قد رحلت عن عالمنا صباح الإثنين 7 سبتمبر، عن عمر يناهز 89 عاما، وذلك في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة مؤخرا.

522fd2b3bb.jpgرجاء حسين

يذكر أن الفنانة عايدة كامل كانت قد أعلنت منذ أسابيع قليلة عن تعرضها لوعكة صحية شديدة، ونقلها للمستشفى.

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118bcd39b2.jpgرجاء حسين

وكتبت على حسابها بموقع “الفيس بوك": "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية".

وطلبت الفنانة من جمهورها الدعاء لها، بقولها: “محتاجة دعائكم أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي”.

f4f43ade18.jpgرجاء حسين

580eb1b2f8.jpgرجاء حسين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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