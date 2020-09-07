هل تعودُ ثنائية نادين الراسي وزياد برجي؟

متابعة بتجــــــــــرد: تستعدّ النجمة نادين الراسي للعودة من جديد الى الدراما اللبنانية. وكشفت الراسي في تصريجات للـ”MTV” أن عودتها هذه المرّة ستكون مع النجم زياد برجي في مسلسل كوميديّ. ولفتت الراسي أنه سيبدأ تصوير المسلسل في لبنان خلال أيام قليلة قبل أن ينتقل موقع التصوير الى مدينة أبو ظبي. والجدير بالذكر أن هذا التعاون هو الثالث بين الراسي وبرجي، إذ سبق وأن التقيا في مسلسل “غلطة عمري” التراجيدي. كما تعاونا في مسلسل “فرصة عيد”، وهما عملان دراميان عُرضا على شاشة mtv منذ سنوات محققين نجاحين كبيرين.

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