وفاة المخرج جيري مينزل عن 82 عامًا

متابعة بتجـــــــــــرد: توفي المخرج التشيكي البارز جيري مينزل، الذي حصل فيلمه “Closely Watched Trains” في العام 1966 على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، عن 82 عاماً.

وأعلنت أولغا مينزيلوفا، زوجة الراحل، أن مينزل توفي في منزله يوم السبت من خلال صفحتها على فيسبوك.

وظهر مينزل ضمن الموجة الجديدة من مخرجي السينما التشيك في ستينيات القرن الماضي.

وكان مينزل يعاني من مشكلات صحية خطيرة ولم يظهر في مناسبات عامة منذ أن أجريت له جراحة بالرأس في 2017.

وقالت زوجته في منشورها على فيسبوك: “عزيزي جيركا أشكرك على كل يوم قضيته معك فكل يوم كان استثنائياً. وأنا ممتنة لك كذلك على السنوات الثلاث الأخيرة رغم صعوبتها”.