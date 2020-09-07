بعد الضجة على الإنترنت.. ريهانا تكشف سبب تعرضها لإصابات في وجهها!

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة تم التقاطها للمغنية الشهيرة ريهانا أثارت القلق بين متابعيها.

وفي التفاصيل، فظهرت آثار إصابة على وجه ريهانا التي كانت في سيارتها أمام أحد المطاعم في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

وتظهر الصور رضوضاً زرقاء حول عين ريهانا، بالإضافة إلى آثار جروح على جبينها.

وأوضح ممثل عن ريهانا أنها تعرضت لحادث خلال ركوبها “سكوتر كهربائي”، وأضاف أن الجروح تبدو أسوأ مما هي في الحقيقة، لافتاً إلى أنها تتحسن بسرعة.