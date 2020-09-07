هاني شاكر يكشف تفاصيل مكالمته مع نقيب الموسيقيين التونسي

متابعة بتجـــــــــــــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” الذي يقدّمه الإعلامي وائل الإبراشي ويُعرض عبر القناة الأولى في التلفزيون المصري والفضائية المصرية، قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، عن أزمة حسن شاكوش وعمر كمال وما حدث معهما خلال وجودهما في تونس لإحياء حفل هناك، إن نقيب الموسيقيين التونسي اتصل به ليعرف موقف شاكوش وكمال القانوني، وأخبره أن واحداً منهما موقوف من النقابة، والآخر ليس عضواً فيها من الأساس، موضحاً أنهما أقاما حفلاً هناك في ملهى ليلي وليس حفلاً جماهيرياً كبيراً.

وأكد شاكر أن أي فنان يسافر خارج مصر هو سفير للبلاد، ولا يصح أن تكون الأغنيات التي قدّمها شاكوش وكمال واجهةً لمصر، خاصة أنهما غنّيا أغنيتهما بالكلمات التي كانت سبباً في صدور قرار إيقافهما.

وعبّر هاني أيضاً عن انزعاجه من موقف الإعلام، وأنه لا يجد أي مساندة منه، بل على العكس كلما حدثت مشكلة جديدة، يجد عناوين مثل أنهما يتحدّيان النقابة وأشياء أخرى تُشعل الأزمات.

وأوضح هاني شاكر أنه وأعضاء النقابة يشعرون أن شاكوش وكمال لا يهتمان بكل محاولات التفاهم والصلح ويسيران في طريق خاطئ، مشيراً إلى أنه اجتمع مع مجلس النقابة وأصدروا قراراً بعدم التعامل معهما وإغلاق هذا الملف نهائياً. وأكد أن دور نقابة الموسيقى هو عدم السماح لهذه الظاهرة بأن تكون الواجهة الفنية لجمهورية مصر العربية.