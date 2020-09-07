أحمد السقا يستعرض مهارته في ركوب الخيل ويفاجئ الجميع بقدراته

متابعة بتجـــــــــــرد: يعتبر الفنان أحمد السقا من الفنانين القلائل المعروف عنهم عشقهم للخيل وإجادتهم لركوبه، وبين الحين والآخر نجده ينشر صورة أو مقطع فيديو يُظهر فيه مهارته الكبيرة في الفروسية.

السقا شارك أخيراً جمهوره بصورة له تكشف عن مهارته العالية في امتطاء الخيل والقفز بها من فوق الحواجز ليثبت فروسيته.

حيث نشر على حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة له وهو يقفز فوق أحد الحواجز العالية والصعبة، معلِّقاً عليها بقوله: “ما شاء الله. حصاني العزيز”.

يُذكر أن أحمد السقا أعلن عن خوضه السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “نسل الأغراب”، والذي يلتقي فيه النجم أمير كرارة في أول عمل درامي يجمعهما معاً بعد مشاركتهما في فيلم “هروب اضطراري”، وحلول السقا ضيف شرف في فيلم “حرب كرموز” ومسلسل “الاختيار”.

يُشار الى أن “نسل الأغراب” يأتي بعد نجاح النجمين في آخر عملين لهما في السباق الدرامي، حيث شارك السقا في موسم رمضان قبل الماضي بمسلسل “ولد الغلابة” وحقق فيه نجاحاً كبيراً، بينما ظهر كرارة في رمضان الماضي بمسلسل “الاختيار” والذي غرّد به خارج المنافسة تماماً.