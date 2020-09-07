الدراما التراثية الخليجية “محمد علي رود”.. رحلة ألم وأمل، صداقة وحب

متابعة بتجــــــــــــرد: في مطلع الأربعينات من القرن الماضي، حكاية تراثية ترصد أحداثاً تختبئ خلف سطور التاريخ ضمن الدراما الخليجية “محمد علي رود” للكاتب محمد أنور محمد والمخرج مناف عبدال، والذي يُعرض على MBC1. يطرح العمل قصص التجار الكويتيين الذين جمعهم البحر في قالب تشويقي، يسلط الضوء على قيم الأمانة والوفاء والصداقة.

وتدور الأحداث بين شواطئ الكويت وطريق محمد علي في وسط مدينة مومباي الهندية، وتبدأ من الكويت تحديداً من بيت النوخذة شهاب وزوجته فوزية وبناته الثلاث مريم وموزة ومنيرة، حيث يستعد شهاب للسفر إلى الهند، في حين تخبئ زوجته سراً غامضاً ورثته من أمها ويؤثر على النساء فقط، لتنقل هذه اللعنة إلى ابنتها مريم.

كما يرصد العمل حكايات شخصيات أخرى تظهر تباعاً في سياق الأحداث، منها شخصية سلطانة الخادمة في بيت شهاب، التي تحمل سراً من الماضي، ثم حسين الشاب الطموح الذي قام برعاية والدته وأخيه الصغير عبدالله منذ وفاة والده، إضافة إلى عبدالوهاب بن شملان الذي يهابه معظم التجار الكويتيين وينظرون له كعرّاب. كما يتطرق العمل إلى قصة نجلاء ابنة التاجر مشاري، التي تقع في حب البحار الكويتي حسين، فيعيشان قصة حب جميلة بعيداً عن التعقيدات الاجتماعية حولهما، إلى أن تحدث حالة وفاة تغير حياتهما للأبد.

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يجمع العمل كل من سعد الفرج، جاسم النبهان، محمد المنصور، خالد أمين، زهرة الخرجي، بثينة الرئيسي، هيفاء عادل، حسين مهدي، عبدالله بهمن، وفاطمة الحوسني، تأليف محمد أنور، وإخراج مناف عبدالله.

يُعرض مسلسل “محمد علي رود” على MBC1، يومياً في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.