بالصور.. أشرف زكي ورجاء حسين في جنازة عايدة كامل

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر على حضور جنازة الفنانة عايدة كامل، التي توفيت الإثنين، عن عمر ناهز الـ89 عامًا بعد صراع مع المرض.





ووسط غياب أهل الفن، حضرت الفنانة رجاء حسين، التي دخلت في نوبة بكاء حادة حزناً على رحيل صديقتها، إلى جانب الفنان منير مكرم وعدد من أقارب الراحلة.





وشُيعت الجنازة من مستشفى دار الفؤاد في تمام الساعة الـ12 ظهراً، ودفن جثمانها بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، شمال الجيزة.





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ومرّت عايدة بمشاكل صحية خلال الأيام الماضية، إذ أعلنت عن دخولها أحد المستشفيات بسبب أزمة صحية في 17 أغسطس/آب الماضي.





وُلدت عايدة كامل عام 1931، ودرست الإذاعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينيات، ومن أفلامها: "ست الحسن، لحن الخلود، دايمًا معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه؟".





وكرست عايدة كامل جهودها للدراما التلفزيونية منذ الثمانينيات ومن أهم مسلسلاتها: "بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي.



