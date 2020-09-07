13 فائزاً بالنخلة الذهبية في "أفلام السعودية"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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ايلاف من الرياض: أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام، المنظمة لمهرجان ”أفلام السعودية”، جوائز دورته السادسة، والأولى ”افتراضيا“وذلك بعد منافسة بين 213 مشاركا على 13 جائزة بينهم 3 جوائز بتصويت الجمهور.

وكشف القائمون على المهرجان، عن تفاصيل الجوائز ”افتراضيا“ عبر الحساب الرسمي للمهرجان في موقع ”تويتر“، حيث أقيمت جميع العروض والفعاليات رقميا عبر الإنترنت نظرا للظروف الراهنة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وفي قسم مسابقة الأفلام الروائية، حصد جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم أول حسام السيد عن فيلم ”ومتى أنام“، بينما ذهبت جائزة أفضل فيلم ثان لضي الراشد عن فيلم ”لومييغ“، فيما فاز فيلم حجب بجائزة الجمهور في هذا القسم.

ونال فيلم ”عودة“ للمخرج أنس الحميد، جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم أول، في مسابقة أفلام الطلبة، بينما حصد الجائزة عن أفضل فيلم ثان ”من رجب“ للمخرجة نورا الفريخ، وذهبت جائزة الجمهور لفيلم ”الدائرة الحمراء“.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، اقتنص فيلم ”القرية ”للمخرج محمد الحمادي، جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم أول، وذهبت جائزة أفضل فيلم ثان، لفيلم ”حواس“ للمخرج خالد زيدان، أما جائزة الجمهور فنالها فيلم ”طلال في داكر“.

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ومنحت إدارة المهرجان جائزة النخلة الذهبية لأفضل سيناريو طويل أول للكاتب محمد الشاهين عن نص ”سيناريست“، وذهبت جائزة أفضل سيناريو طويل ثان للكاتب مهناء المهنا عن نص ”عيال قرية“، وذلك في مسابقة السيناريو الغير منفذ.

فيما فاز الكاتب نايف العصيمي جائزة النخلة الذهبية لأفضل سيناريو قصير أول عن نصه ”صراخ“، وحصد عقيل الخميس جائزة أفضل سيناريو قصير ثان عن نصه ”القنبار“.

وتعليقا على حفل إعلان الجوائز توجه الشاعر أحمد الملا مدير المهرجان ومؤسسه، في كلمة الختام بتهنئة لصناع الأفلام على مشاركتهم، فقال: ”أهنئ صناع الأفلام السعوديين على مشاركتهم الرئيسية وأبارك لهم جميعا باعتبارنا فزنا بأفلامهم، فهم جائزتنا ونخلتنا الذهبية“.

وأقيم مهرجان ”أفلام السعودية“ بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران ”إثراء“، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وتم تخصيص العرض بشكل افتراضي بالكامل خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر 2020.