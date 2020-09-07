NETFLIX تُعلن عن أول دراما خيالية عن "آيرتون سينا"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت Netflix عن إنتاج أول دراما خيالية تتحدث عن سائق الفومولا وان البرازيلي المحبوب "آيرتون سينا دي سيلفا" (1960-1994).

سيمنح هذا المشروع فرصة للجمهور لعبور خط النهاية ليس مع "سينا"، بل مع "بيكو" أو"بيكاو"، وهي ألقاب السائق المحبّبة إليه بين العائلة والأصدقاء. ويدعو هذا المسلسل القصير، الذي يتعدّى كونه مجرد تذكّر للحظات رائعة في حياته المهنية، لاستكشاف العلاقات العائلية والسمات الشخصية للبطل الفائز في سباق "الفورمولا وان" لثلاث مرات. جسّد "سينا" رغبة البرازيليين العميقة في المضي قدمًا في الحياة، وأشعل الحماسة أيضًا في نبضات قلوب الشباب، والبالغين، والأطفال حول العالم.

في عرض من إنتاج شركة Gullane لصالح Netflix، يكشف عن الرجل الذي يكمن خلف هذا البطل القومي، بمشاركة فعّالة من عائلة السائق. وسيحظى هذا المسلسل القصير بمواقع عالمية، بالإضافة إلى مواقع حميمية، كالمنزل الذي نشأ فيه "سينا" والذي يقع في ولاية "ساو باولو"، إذ منحنا أقاربه فرصة الوصول إليه في سابقة لم يدركها أحد من قبل.

قالت أخته " فيفيان سينا" باحتفاء: " إنه لأمر استثنائي أن يتسنّى لي الإعلان عن رواية القصّة التي لم يعرفها سوى القليل من الناس عنه. وتتعهد عائلة "سينا" لجعل هذا المشروع مميزًا حقًا وغير متوقع. وليس هناك أفضل من Netflix، التي تتمتّع بانتشار عالمي، لتكون شريكًا لنا في ذلك."

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علّق "كايو غولاني" و"فابيانو غولاني" قائلان: " "سينا" هو ذاك النوع من الأشخاص الذي نحتاجه. فذلك الشاب الذي ناضل من أجل حلمه وواجه الصعاب ليمثّل الأمة، ساهم في توحيد البرازيل."

ستكون نقطة انطلاق المسلسل من بداية مسيرة "آيرتون" المهنيّة، عندما انتقل إلى "إنجلترا" للمنافسة في سباق F1600. حيث سيقدّم العرض الرجل الذي يكمن خلف تلك الأسطورة، بانتصاراته في مضمار السباق ونزاعاته وأفراحه وأحزانه. وتنتهي القصّة بالحادث المأساوي في سباق جائزة "سان مارينو" الكبرى في "إمولا" الواقعة في إيطاليا.

قالت "ماريا أنجيلا دي جسوس" مديرة أعمال الإنتاج العالمية والأصلية في Netflix البرازيل: " بدأ "سينا" رحلته في "ساو باولو"، ومن ثمّ جاب العالم. ويشرّفنا أن نقدّم قصته الملهمة إلى جمهوره أينما كانوا. يمتلك "آيرتون سينا" إرثًا يمتدّ عبر الأجيال والحدود، وتفخر Netflix في نقل هذه الصورة الجديدة عن الرجل الذي يكمن خلف ذلك السائق، إلى مشتركيها في أكثر من 190 دولة."

سيجري تصوير المسلسل القصير المكوّن من ثماني حلقات باللغتين الإنجليزية والبرتغالية البرازيلية، ومن المقرّر عرضه في 2022.