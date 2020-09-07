الليلة.. محمد صبحي ضيف شيرين سليمان على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - تستضيف اليوم الاثنين، المذيعة شيرين سليمان في أول حلقة من برنامجها الجديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "عين أون لاين"، الفنان الكبير محمد صبحي.

يتحدث صبحي في حوار جديد عن رأيه في كرة القدم، والمسرح والغناء وعن نجاح مسلسل "عائلة ونيس" في عرضه على شاشة قنوات دي إم سي وأعماله المُقبلة.

يُذكر أن شيرين سليمان قدمت برنامج عين على شاشة قناة الحياة لمدة عشر سنوات، وأجرت عددا كبيرا من اللقاءات مع أهم نجوم الوطن العربي والنجوم الأجانب وأيضا غطت عددا كبيرا من أهم المهرجانات بالعالم.