سامي مغاروي يعلن وفاة نجل فنانة وسيناريست شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
توفي عمرو نجل الفنانة ولاء فريد، اليوم 7 سبتمبر الجاري.
وحرص الفنان سامي مغاوري على تقديم واجب العزاء لأسرة المتوفي.
وكتب "مغاوري"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "خالص عزائي لاختي الفنانة ولاء فريد وزوجها السيناريست محمد الحموي في وفاة نجلهما عمرو، اللهم ارحمه واغفر له، وانزل على قلوبهم الصبر والسكينة، إنا لله وإنا إليه راجعون".
شاركت الفنانة ولاء فريد في عدة أعمال مسرحية منها "هي في حياة الرسول"، "عالم أقزام"، "وهج العشق".
كما قدمت ولاء مسلسسلات "عزيز على القلب"، "أحلامك أوامر"، "أسلحة دمار شامل"، "بنت أفندينا"، "على بابا مصر".
خالص عزائي لأختى الفنانه ولاء فريد وزوجها السيناريست محمد الحموي في وفاه نجلهما عمرو اللهم ارحمه واغفر له وانزل على قلوبهم الصبر والسكينه وانا لله وانا اليه راجعونPosted by Samy Maghawry on Monday, September 7, 2020
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