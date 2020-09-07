روجينا تعلن تضامنها مع الشعب السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تضامنت الفنانة روجينا مع الشعب السوداني، بعدما تعرض لسيول وفيضانات، في الساعات الأخيرة الماضية.
وكتبت روجينا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "خالص التضامن مع الأخوة السودانيين، بسبب السيول والفيضانات، اللهم احفظ السودان وشعبها".
تعرضت دولة السودان مؤخرًا إلى سيول وفيضانات، أدت إلى دمار الكثير من المنازل، إلى جانب حالات الوفيات والإصابات.
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