روجينا تعلن تضامنها مع الشعب السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تضامنت الفنانة روجينا مع الشعب السوداني، بعدما تعرض لسيول وفيضانات، في الساعات الأخيرة الماضية.

وكتبت روجينا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "خالص التضامن مع الأخوة السودانيين، بسبب السيول والفيضانات، اللهم احفظ السودان وشعبها".

تعرضت دولة السودان مؤخرًا إلى سيول وفيضانات، أدت إلى دمار الكثير من المنازل، إلى جانب حالات الوفيات والإصابات.