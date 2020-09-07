"صاحبة الذوق الرفيع".. بطرس دانيال ينعى عايدة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنانة القديرة عايدة كامل، التي وافتها المنية صباح اليوم.

ونشر بطرس صورا، للراحلة عايدة كامل خلال تكريمها من المركز الكاثوليكي للسينما، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "رحلت عن عالمنا الأرضي الفنانة المحترمة الخلوقة عايدة كامل صاحبة الواجب والذوق الرفيع والأخلاق، التي لم تتوانَ عن السؤال والمعايدات، لذا نقدّم من قلوبنا خالص التعازي لذويها ومحبيها طالبين لها الرحمة من الله".

وأعلن هشام عزمي، نجل الفنانة الراحلة عايدة كامل، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، عن تشييع جنازتها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، من مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر، على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بطريق الواحات.

عايدة كامل واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عدد كبير من أفلام الأبيض والأسود، وقفت فيها أمام نجوم كبار، ومن بين أشهر الأعمال التي شاركت فيها: "معجزة السماء"، "موعد مع المجهول"، "إسماعيل ياسين في الطيران"، "رجال بلا ملامح"، "شجرة اللبلاب"، "القاهرة والناس"، "عيلة الدوغري"، "غاضبون وغاضبات"، "اللص الذي أحبه".