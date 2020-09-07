هل تراجعت عبلة كامل عن الاعتزال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص الفنان أحمد كمال، والد ابنتي الفنانة الكبيرة عبلة كامل، على التأكيد أنها لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس لديها ابنة تُدعى نور، وذلك بعد انتشار تغريدات عبر موقع "تويتر" لفتاة تطلب من الجمهور الدعاء لوالدتها، وتضع صورة الفنانة القديرة.

وقال كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج التاسعة مساء، المعروض على التليفزيون المصري: "الفنانة عبلة كامل الحقيقي مش بتتابع، بقت مدربة على انها متهتمش باللي بيتقال من كتر الاشاعات، لما بقولها بيتقال كذا وكذا فبتقولي ارجوك رد بالنيابة عني، وده اللي حصل ساعة شائعة اعتزالها، وكذبت الخبر".

وأشار أحمد كمال إلى أن عبلة تؤجل العودة للتمثيل فقط بسبب انتشار فيروس كورونا، ولديها حق في ذلك، حسب قوله، مضيفًا "كعيلة عندنا إجراءات احترازية وبناخد بالنا بشكل واضح لتجنب الإصابة بالفيروس"، وعاد للحديث عن الشائعات، قائلًا "كل شوية تطلع حاجات كده زي الأخت اللي عاملة حساب على تويتر باسم نور وفيه حساب كمان لعبلة كامل وبيردوا على بعض، معندناش بنت اسمها نور والاتنين من صغرهم موضوع انهم يذكروا ان مامتهم وباباهم فنانين بعيد عنهم تماما، ومعندهمش حساب على تويتر".

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وأوضح أن عبلة كامل، ذهبت منذ عدة أشهر لوزارة الداخلية، وقابلت المختصين لإثبات حالة، وهي أن ليس لديها أي حساب على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا "مدام عبلة معندهاش تليفون ذكي، معاها تليفون عادي جدا ترد أو تتكلم بس، متعرفش تبعت رسايل ولا حتى ليها في تكنولوجيا الموبايلات وبالتبعية معندهاش واتس اب".

وتابع الفنان القدير أحمد كمال "عبلة طول عمرها لابسة حجاب، من 20 سنة ده جزء منها، مفيش جديد، وبالتالي كل هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، بتعمل الأدوار المناسبة ليها ولتركيبتها وشخصيتها، لكن هي عايزة تشتغل وهيحصل الفترة الجاية على أوائل السنة انها تشتغل".

كانت شائعات تردد منذ فترة عن اعتزال الفنانة عبلة كامل الفن، وتغيير رقم هاتفها المحمول، وأن لا أحد يستطيع الوصول لها، بعد هذا القرار، وهو ما نفاه وقتها والد ابنتيها الفنان أحمد كمال.