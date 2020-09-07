تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير يتغزل بمنة عرفة بقلوب حمراء

نشرت الفنانة المصرية منة عرفة صورا جديدة عبر حسابها الخاص في إنستغرام، ظهرت فيها بلون شعرها الجديد "الأحمر" مُرتدية فستانا بنقشة التايغر.



وتفاعل الجمهور مع الصور متغزلين بجمال عرفة، فيما علق الكثيرون على شكل أنف الفنانة المصرية متسائلين هل خضعت لعملية تجميل أم أن استخدام المكياج والكونتور هو السبب في تغيير شكل أنفها.



في المقابل لم يخل الأمر من بعض التعليقات الطريفة حول ارتداء عرفة لنقشة التايغر ليتم تداول اسم رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة بين التعليقات؛ إذ إن أبو هشيمة أصبح من المعروف عنه أنه محب للنقشة ويرتبط بكل فنانة ترتديها، فبعدما ظهرت هيفاء وهبي طليقته بالنقشة، ظهرت الفنانة ياسمين صبري زوجته الحالية بها.



وكان اللافت تعليق الفنان السوري الشاب طلال مارديني على صورة عرفة؛ إذ كتب قائلًا: " احلى بنوته بالدنيا" مُرفقًا التعليق بايموجي قلوب حمراء.

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وتأتي صورة عرفة هذه بعد أخبار انتهاء علاقتها باليوتبر الشهير علي غزلان؛ إذ كان الأخير قد قام مؤخرًا بحذف جميع الصور التي تجمعهما، الأمر الذي دفع البعض للتخمين أن عرفة تحاول الظهور بأنها غير مكترثة لانتهاء هذه العلاقة.

وتعدّ منة عرفة من النجمات اللواتي أثرن الجدل حولهن في السنوات الأخيرة؛ إذ إن شهرتها بدأت منذ الطفولة وعرفها الجمهور بأعمال ظهرت فيها بقمة البراءة خلال الطفولة مثل فيلم ظرف طارق للفنان أحمد حلمي.