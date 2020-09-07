أصالة تنشر بوستر ألبومها الجديد ورسالة تعيد الحياة لحسابها على إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - استعادت الفنانة السورية أصالة نصري، حسابها على إنستقرام، بعدما قامت سابقا بحذف كل صورها ومنشوراتها ضمن خطة التسويق لألبومها الجديد " لا تستسلم " باللهجة الخليجية، وكانت البداية بالكشف عن الصورة الرسمية لغلاف الألبوم، مع رسالة مطولة تكشف فيها اصالة عن شعورها تجاه تجربتها الجديدة.

أول صورة لأصالة من ألبومها الجديد لا تستسلم

ونشرت أصالة صورة رسمية من غلاف اللبوم وعلقت عليها قائلة: قلبي يصلّي حامداً نعمة المحبّة والاحترام.. أُصلّي امتنانًا لثقتكم ودعمكم اللذين يبقيانني دومًا في حالة أمل وسعي للأفضل وإصرار على الوقوف مهما بلغت الآلام”.

وأضافت أصالة: هذا العمل بالذّات، هو روحي متجسّدة.. هو عمري فائض بالنِّعم الآتية والجديدة..فيضٌ منسكبٌ من المشاعر تخيّلته، وعشت من خلال أحداثه حالاتٍ أخرجتني من أنفاقٍ كادت تؤول بي للتردّي.. لكنّي نجوْت..صدّقت كلّ قصّة وتخيّلتها ورسمت لكلّ أغنية في البال سيّدةً لها صفات وملامح وأداء لا يُشبه أحدًا غير الّذي في خيالي.

وتابعت: سافرت مع كلّ أغنية إلى كوكب.. ابتعدت عنّي وكلّ التّفاصيل الّتي سوّرتني، لأصدق كلّ شعور وأنصفه.. كان ينقضي النّهار بأكمله وأنا أغنّي وأُغنّي.. وكأنّ في الموسيقى طاقة تتوالد داخلي وتسمو وتعلو لكنّها لاتتعب ولا تريد للغناء أنْ يتوقّف، وكأنّني لأوّل مرّة أسافر.. بعيداً مع مؤونة حبّ مهيّأة لأنْ تبقى غضّة نضرةً ما حييت.. أغمض عيني فأرى ماأراه حين أفتح جفنيّ، أغوص في نفس الصورة حين أُغنّي.. عمّراً عشته في كلّ قصّة.. مغزولاً بالطّيب والأمان.

Advertisements

وأشارت: مولودي هذا، ستحبّونه لأنّ فيه ما هو حلو وطيّب ومبدع.. شعراء كبار وملحّنون عظماء وموزّعون موسيقيّون نسجوه على أجنحة العبقريّة.. صدّقوني، في الحكايا المُفرحة وحدها، أسعدتني تلك المشاعر وعشتها وصدّقتها وكنتُ أبتسمُ وكلّي فرح.. واعذروني إنْ بالغت بالحكايات المُحزنة، فما نجوْت من إبعاد كوامني بكلّ حنينها وشجونها.

تابعت: سافروا معي وارسموا أحلى الصور.. ارقصوا وافرحوا فحكاياتنا حكايا حُبّ نبيلة وسنبلة ذهبيّة تعشق الوجود..حتّى الألم عادلٌ رؤوف ورقيق..وكأنّي أزفّ إبنتي..في موسم العطر وباقات الزّهر، لفارس يستحقّ جميل مشاعرها.. وطيب قلبها وسموّ أخلاقها وبديع فكرها وكلّ سحرها.

واختتمت: موعدنا في منتصف أيلول شهر الحصاد والورق الأزرق.. أعود من خلال عملي هذا لشركتي الغاليه بأهلها الأصدقاء الأحبّة والأُوَلِ من الدّاعمين لي منذ بداياتي وأصحاب الفضل روتانا، لم يتوانَ أحد منّا بمجهود أو وقت مهما بلغ لإتمام هذا العمل.. ليرسو في حضن الإتقان.. ويبقى الفنّ الطريق الأوحد إلى سكنى قلوبكم بعد أن أحيت قلبي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"