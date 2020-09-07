ريهام عبدالغفور توجه رسالة شكر لجمهورها

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها مجموعة صور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"ريهام" صور لها، وعلقت عليها قائلة:"كل سنة في العمر

بتعدي الواحد أولوياته بتتغير ونظرته للحياة بتختلف، وبيقدر أكتر النعم اللي عنده، شكراً لكل الناس اللي إفتكرتني في عيد ميلادي"، وهنأها الفنان أحمد رزق قائلاً:"كل سنة وإنتي قمر وطيبة وجدعة".

يذكر أن أخر أعمال ريهام عبد الغفور، فيلم "صاحب المقام"، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن والسينما، أبرزهم:" يسرا،

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أسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، هالة فاخر، محسم محي الدين "، إخراج: محمد جمال العدل، تأليف: إبراهيم عيسى، والذي تم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.