أغنيات حفل عمرو دياب "أون لاين" تسجل أكثر من 3 ملايين مشاهدة

حقق الهضبة عمرو دياب، بالمقاطع الغنائية من حفله الأخير بتقنية "أون لاين"، أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

طرح دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، مقاطع غنائية من الحفل الذي أقامه على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وتمت إذاعته "أون لاين"، عبر أحد التطبيقات

الموسيقية الشهيرة، وحققت متابعة ضخمة من محبيه ومتابعيه فور عرضها.

سجلت أغنية "زي ما انتي" الأعلى مشاهدة بين الـ6 مقاطع، حيث حصدت أكثر من مليون مشاهدة، وأتت بعدها أغنية "عم الطبيب"، التي حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة، وحصلت أغنية "مهرجان"

على أكثر من 400 ألف مشاهدة.

جاءت أغنية "يوم تلات" بأكثر من 340 ألف مشاهدة، وأغنية "بحبه" التي حققت أكثر من 327 ألف مشاهدة، وختامها بأغنية "ده لو اتساب" التي سجلت أكثر من 240 ألف مشاهدة.

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يذكر أن دياب طرح أخيراً كليب أغنية "أماكن السهر"، الذي اقترب من الـ10 ملايين مشاهدة، الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أسامة الهندي، والكليب إخراج: أحمد النجار.