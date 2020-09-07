ندى بسيوني تنعى الفنانة القديرة عايدة كامل

نعت الفنانة ندى بسيوني الفنانة القديرة الراحلة عايدة كامل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"
نشرت "ندى" صورة للراحلة، وعلقت عليها قائلة:" ألف رحمة علي وفاهالفنانة عايده كامل، اللهم أجعل مثواها الجنة.
يذكر أن عايدة كامل قد توفت اليوم صباح اليوم الإثنين الموافق 7 سبتمبر، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد صراعمع المرض.
يذكر أن الفنانة عايدة كامل ولدت عام 1931، وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي، ونجلها الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، درست اﻹذاعة في الجامعة، وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات، ثم كرست جهودها للدراما التلفزيونية والإذاعية منذ الثمانينات.
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