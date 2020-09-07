شيري عادل تدخل حكايات مسلسل"إلا أنا" بـ أمر شخصي

أعلنت الفنانه شيري عادل عن مشاركتها في قصه جديده من مسلسل "الا انا"، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات"انستجرام"

نشرت شيري صوره لها من احداث المسلسل و علقت عليها"امر شخصي " مما أكد للجمهور انها

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بطلة القصه التاليه من المسلسل ، متشوقين لرؤيتها في دور جديد و قصه جديده.

جدير بالذكر أن حكاية " أمل حياتي" هي آخر قصص مسلسل" الا انا" ، بطولة" حنان

مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، تأليف أمين جمال و شريف يسرى، إخراج أحمد حسن، بالاضافه الي ان مسلسل " الا انا" هو عباره عن ست حكايات منفصله كل حكايه تناقش موضوعات اجتماعيه تشغل بال المرأه في مجتمعنا، و كل القصص مقتبسه من احداث حقيقيه.