لطيفة تشوق جمهورها بمفاجأة جديدة عبر "تيك توك"

كشفت المطربة لطيفة أنها تعد مفاجأة لمتابعيها على تطبيق الفيديوهات الشهير"تيك توك"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت "لطيفة" فيديو لها وظهرت من خلاله وهى على إحدى الشواطئ، وعلقت عليه قائلة: "تابعوا حسابي الرسمي دلوقتي على تيك توك، واستنوا مفاجآت حصرية هناك و بس قريب قوي"، وقد عبر متابعوها عن

تشوقهم لهذه المفاجأة.

يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية للمطربة لطيفة كليب بعنوان"خليني"، كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، جيتار إيهاب ليمام، والذي حقق أكثر من مليون مشاهدة عقب طرحه على قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

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