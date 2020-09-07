بعد مليون متابع.. ريهام سعيد توجه رسالة شكر لجمهورها

احتفلت الإعلامية ريهام سعيد بوصول عدد متابعيها لمليون متابع، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت"ريهام" صورة لها، وعلقت عليها قائلة: "عارفة كويس إن عدد الفولورز ملوش علاقه بحب الناس و لا حجم

الجمهور، لكن أنا ممتنة وفوق راسي من فوق إن في سنة واحدة ييجي مليون فولو وأنا موقوفة ومش بنزل حاجة يتم متابعتها ولا صور ولا تيك توك ولا حاجة تابعوني عشانها، تابعتوني عشان بتحبوني وبتدعموني وأنا لكل متابع بحبك وبقدرك ومتشكرة جداً على تقديرك، شكراً بجد شكراً".

وهنأتها الفنانة هيدي كرم قائلة: "مبروك عزيزتي"، كما علقت الفنانة منة فضالي قائلة: "إنتي ست الناس والله وتستاهلي كل خير".

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يذكر أن ريهام سعيد كسبت قضيتها الأخيرة ضد الفنانة سما المصري، حيث رفعت ضد الأخيرة دعوى قضائية "سب وقذف وانتهاك الخصوصية"، وتم الحكم بحبسها لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه.