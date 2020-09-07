وزيرة الثقافة : حفظ مقتنيات رموز قوى مصر الناعمة لصون تاريخ العمالقة

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، استمرار السعي لحفظ وتوثيق مقتنيات رموز قوى مصر الناعمة بهدف صون تاريخ عمالقة نجحوا فى رسم ملامح تاريخ الإبداع في العصر الحديث.

وأضافت "وزيرة الثقافة" أن قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال نجح من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق في

تأسيس متحف خاص برواد الحركة المسرحية المصرية، يضم مجموعات نادرة من مقتنياتهم الخاصة، مشيرة أن تخليد العظماء يعد عرفانا من الوطن بجهودهم التي حافظت على ريادة مصر الحضارية .

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يذكر أن متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يضم مقتنيات أكثر من 19 شخصية

من رواد الحركة المسرحية هم توفيق الدقن، زوزو نبيل، سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، آمال رمزي، سمير العصفوري، محمود الجندي، محمود عزمي، سعيد طرابيك، عمر الحريري، محمد عوض، مظهر أبو النجا، منير مكرم، سيد زيان، محمود مسعود.

بالإضافة إلى مقتنيات رواد السيرك القومي محاسن الحلو، محمد الحلو، أولاد ياسين وجاري حاليا استكمال إهداء المركز مقتنيات فاروق الفيشاوي والفنانة القديرة الراحلة عايدة كامل ومحمود الحديني ورشوان توفيق وحسين رياض .