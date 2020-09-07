بعد عامين..عودة خليجية لـ أنغام بألبوم "مزح"

تحظى الفنانة أنغام، على جماهيرية خليجية كبيرة، منذ بداية مسيرتها الفنية التي تزيد عن 30 عاماً، قدمت فيها عدد من الأعمال الغنائية الخليجية الباقية في قلوب وآذان مستمعيها.

تعود أنغام لمستمعيها في الخليج، بألبوم جديد يحمل عنوان " مزح"، ومن المقرر طرحه نهاية شهر سبتمبر الجاري، حيث تتعاون فيه مع كبار صناع الأغنية الخليجية،من الشعراء " الشاعر تركي

آل الشيخ، الشاعر بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن بن مساعد، الجادل، قوس" ، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".

وأعلنت أنغام مساء أمس، عن انتهاءها من الألبوم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

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وقد تم تداول معلومات عن الألبوم بشكل سابق خلال شهر

يونيو الماضي، عن طريق بعض حسابات متابعيها ومحبيها عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن أنغام قد طرحت آخر إصداراتها الخليجية من خلال ألبوم "راح تذكرني"، الذي تم طرحه عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزهم"لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا، وين تروح" وحقق نجاح جماهيري كبير على مستوى العالم العربي، خاصة في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغم بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك النوع من الإصدارات الغنائية لها.