من أجل طرد ذبابة .. دمَر منزله وتكبد خسائر فادحة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 44 دقيقة

تشكل الذبابة كابوسا حقيقيا خلال النوم، فللأخيرة قدرة بالغة على إيقاظ الإنسان من نوم عميق بعد نهار متعب وشاق، وقد تأتي الذبابة في أكثر اللحظات التي تحتاج فيها الاسترخاء والاستمتاع بطعامك، فتأتي لتدور حولك بصوتها المزعج لتستقر على طبق الطعام.

وفي حادثة قد تبدو غريبة للعيان، أقدم رجل ثمانيني من الجنسية الفرنسية على تدمير أجزاء من منزله أثناء محاولته طرد ذبابة تدور حوله لشدة انزعاجه منها، ولكن اللافت في الأمر أن الرجل قد جعل منزله بعد محاولاته البائسة في تصيد الذبابة “غير صالح للسكن”

فبينما كان الفرنسي جالس لتناول طعام العشاء في منزله القائم في إقليم دوردونيي غربي فرنسا، مساء الجمعة، عندما بدأت ذبابة في مضايقته.

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فقد الرجل أعصابه حيث لم يعد قادرا على تحمل إزعاج الحشرة المتطفلة، فلاحقها بالمضرب الكهربائي المخصص لاصطياد الذباب.

لكن أثناء ملاحقة الذبابة، ضرب الرجل عن طريق الخطأ أسطوانة غاز في المنزل، الأمر الذي أفضى إلى تسرب غاز، وهو ما أدى إلى انفجار في مطبخه وانهيار جزء من سقف منزله الذي لم يعد صالحا للسكن.

وبأعجوبة، نجا الرجل من موت محتم، إذ لم يصب سوى بحروق بسيطة على يديه.

وقالت “سكاي نيوز” إن الرجل سيقيم في سكن مؤقت ريثما تصلح عائلته المنزل المدمر، لكن المصيبة المضحكة، أن الرجل لم يعرف ماذا حل بالذبابة بعد المصيبة الحقيقية التي أحدثها في المنزل.