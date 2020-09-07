تراند اليوم : منة شلبي تكشف سبب عدم زواجها حتي الأن – فيديو

ردت الفنانة منة شلبي على سؤال عدم زواجها حتى الآن خلال حلولها ضيفة في برنامج SNL بالعربي في الحلقة التي أذاعها البرنامج مؤخرا.

وقالت منة شلبي “نصيب.. محدش بياخد أكثر من نصيبه”، وقدمت بعدها استعراضا ساخرا حول سبب عزوفها عن الزواج حتى الآن.

يذكر أن منة شلبي تنشغل في تصوير فيلم “النمس والأنس” بطولة محمد هنيدي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

“النمس والإنس” بدأ تصويره الأسابيع الماضية، إذ صور عدة مشاهد جمعته مع بطلة العمل منة شلبى داخل استوديو شريف عرفة فى منطقة أكتوبر، وبدأ هنيدى وفريق العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية منها شوارع القاهرة والمستشفيات وخلافه.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الاحداث نجد هنيدي يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.