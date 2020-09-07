تراند اليوم : شاهد.. وصول جثمان الراحلة عايدة كامل لمثواها الأخير

وصل جثمان الفنانة الراحلة عايدة كامل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر تشييع الجثمان الفنان منير مكرم والفنانة رجاء حسين والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بالإضافة إلى أهل وأقارب الفنانة عايدة كامل.

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة الكبيرة عايدة كامل.

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جدير بالذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرًا تعليقًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

وقالت عايدة: “يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي”.