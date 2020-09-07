فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد .. خروج جثمان عايدة كامل من إحدي المساجد ب 6 أكتوبر

0 نشر
Amiraali 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

خرج منذ دقائق جثمان الراحلة عايدة كامل من إحدى مساجد السادس من أكتوبر وصولًا إلى طريق الواحات .

حضر تشييع الجثمان الفنان منير مكرم والفنانة رجاء حسين ، بالإضافة إلى أهل وأقارب الفنانة عايدة كامل .

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة الكبيرة عايدة كامل.

جدير بالذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

Advertisements

وقالت عايدة: “يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي”.

 

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا