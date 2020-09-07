تراند اليوم : شاهد .. خروج جثمان عايدة كامل من إحدي المساجد ب 6 أكتوبر

خرج منذ دقائق جثمان الراحلة عايدة كامل من إحدى مساجد السادس من أكتوبر وصولًا إلى طريق الواحات .

حضر تشييع الجثمان الفنان منير مكرم والفنانة رجاء حسين ، بالإضافة إلى أهل وأقارب الفنانة عايدة كامل .

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة الكبيرة عايدة كامل.

جدير بالذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

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وقالت عايدة: “يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي”.