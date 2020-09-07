طليق عبلة كامل يكشف حقيقة اعتزالها الفن لأسباب دينية

رنا صلاح الدين - علق الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة المصرية عبلة كامل، على كل ما تردد مؤخرا حول اعتزالها الفن لأسباب دينية.

كمال أكد أن عبلة كامل لا تتابع ما ينشر عنها، وعندما أخبرها بشائعات اعتزالها، طلبت منه أن يرد نيابة عنها، وأضاف: "عبلة من زمان مبتهتمش بمتابعة الأخبار، لما اقولها بيتقال كذا كذا تقولي أرجوك رد بالنيابة عني".

وتابع: "اتقال إنها اعتزلت لأسباب دينية الله اعلم من اللي ورا كلمة الأسباب الدينية دي، المهم إن الخبر مش صحيح، بالعكس هي هتشتغل قريب، لكن بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا"، مشددا على أنه هناك جهات معينة تحاول الترويج بأن عبلة كامل تحرّم الفن ، وهذا أمر خاطئ.

وأكد أنها ترتدي الحجاب منذ فترة طويلة، وأنه أصبح جزءا أساسيا من ملابسها، فلا جديد بالنسبة لها، لذا فإن أن أي حديث عن اعتزال عبلة كامل الديني "كلام فارغ"، مشيرا إلى أنها تنتظر دور مناسب لها، وأنها ستعود للفن مع بداية العام الجديد تقريبا.

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وكشف أن هناك فتاة تدعى "نور"، تنتحل شخصية عبلة كامل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعي أنها ابنتها، وتنشر شائعات عنها، لذلك اتخذت عبلة كامل إجراءً قانونيا ، وذهبت إلى مباحث الإنترنت بنفسها، وحررت محضرا لتثبت أنها لا تمتلك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن عبلة لا تستخدم هاتفا ذكيا، وأن هاتفها من الطراز القديم، ولا تعرف كيفية إرسال رسالة نصية.

ومن ناحية أخرى، أكد على أنهما يحرصان على إبعاد بناتهما عن الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الصغر وحتى الآن، لافتا إلى أنه وعبلة كامل على تواصل دائم رغم الانفصال.