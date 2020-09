أعرف القصة.. توم كروز تسبب في حرب بين نيكول كيدمان والأميرة ديانة

رنا صلاح الدين - كشف تقارير صحفي في الأشهر الأخيرة، عن عشق الأميرة ديانة، خلال فترة زواجها من الأمير تشارليز، للنجم الهوليدي الشهير توم كروز.

وبدأت القصة، عندما حضرت الأميرة ديانة عرض فيلم "Far and Away" لتوم كروز عام 1992، والذي شاركته البطولة فيه نيكول كيدمان زوجته وقتها.

وكان توم كروز النجم المفضل بالنسبة للأميرة ديانة، حيث أنها كان تتعجب من زواجه وقتها من نيكول كيدمان، وهو ما أثار الجدل وقتها في الصحف العالمية.

الأميرة ديانة

وأوضحت التقارير، أن نيكول كيدمان، كانت تكره بشدة الأميرة ديانة بسبب اعجابها الشديد بزوجها، والذي لم يكن اعجاب بمجرد سينمائي.

وأشارت صحفية بريطانية إلى أن الأميرة ديانة، حتى قبل وفاتها كانت تتمنى الزواج من توم كروز، خاصة أن الاعجاب بالنسبة لها تحول لحب كبير، خاصة بعد انفصالها عن الأمير تشارليز.

الجدير بالذكر، أن توم كروز انفصل عن نيكول كيدمان في عام 2001، بعد أن جمع بينهما طفلان بالتبني وقتها.