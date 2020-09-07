تفاصيل مسلسل محمد رمضان الجديد "موسى".. وهؤلاء سيشاركونه البطولة

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمد رمضان تفاصيل مسلسله الجديد، الذي يحمل اسم "موسى"، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.

رمضان كشف في لقائه، ببرنامج "et بالعربي" أنه سيشاركه بطولة العمل عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنانة ياسمين رئيس، والفنانة شيرين رضا، والفنان باسم سمرة، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

الفنان المصري قال إنه سيبدأ تصوير المسلسل نهاية شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن العمل سيحتاج الكثير من المجهود ليخرج بالشكل المطلوب.

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وأضاف أن شخصية موسى التي سيجسدها في المسلسل، لها بعض الصفات الإبجابية وأخرى سلبية.

يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان كان قد خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، وشاركه بطولته كل من أحمد زاهر، وروجينا، ونور اللبنانية، ونجلاء بدر، وإدوارد، ورحاب الجمل، وسلوى عثمان، وأحلام الجريتلي، وغيرهم.