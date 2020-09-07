شكرا لقرائتكم خبر عن كليب WAP يحصد من 176 مليون مشاهدة على يوتيوب فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال كليب WAP الذى أطلق بداية أغسطس الماضى يحصد المزيد من النجاحات حول العالم، فقد وصلت نسبة مشاهدته فى شهر واحد فقط منذ إطلاقه إلى أكثر من 176 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

حيث يعتبر كليب WAP للنجمة العالمية كاردي بي ونجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون "ضمن أكثر الأعمال الغنائية التي وضعت بصمة مميزة في عالم الموسيقي والغناء خلال الفترة الماضية.

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من جهة أخرى كشفت مؤخرا كاردى بى البالغة من العمر 27 عاما فى مقابلة حديثة لها مع " Hot 97 " أنها كانت تأمل حقا أن تظهر فى كليب WAP النجمة العالمية ليزو " Lizzo " ، لكن جدول أعمالها لم يتماشى مع توقيت التصوير، وكانت ليزو خارج المدينة فى الوقت الذى كانوا يصورون فيه الكليب ، كما كشفت كاردى بى أنها كانت تتبادل الرسائل مع ليزو كونها كانت تمتلك قدر كبير من الحماس لتواجد النجمة الشهيرة فى كليب WAP حيث كانت كاردى بى تمتلك رؤية واضحة عن كيفية ظهور ليزو بهذا الكليب.

يذكر أن كليب WAP أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمة الراب الأخير، والذى حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا مع ميجان ذا ستاليون ، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.



من الكليب