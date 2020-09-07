صور.. حضور أشرف زكى ومنير مكرم وبكاء رجاء حسين فى مقابر الراحلة عايدة كامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كل من الفنان أشرف زكى ورجاء حسين ومنير مكرم على حضور جنازة الراحلة الفنانة عايدة كامل وتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير، داخل مقابر الاسرة على طريق الواحات، وانهارت رجاء حسين من البكاء على رحيل صديقتها التي توفيت منذ ساعات قليلة داخل المستشفى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما.

اشرف زكى فى مقابر الراحلة عايدة كامل

اشرف زكى يدعو للراحلة عايدة كامل

اقارب الراحلة عايدة كامل يصلون عليها فى المقابر

اقارب الراحلة عايدة كامل

اقارب عايدة كامل فى المقابر

اقارب عايدة كامل يدعون لها فى المقابر Advertisements

بكاء الفنانة رجاء حسين على رحيل عايدة كامل

بكاء رجاء حسين فى مقابر عايدة كامل

رجاء حسين فى مقابر عايدة كامل

صلاة الجنازة على الراحلة عايدة كامل

منير مكرم فى جنازة عايدة كامل وكانت الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة كامل قد طلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها خلال الوعكة الصحية التى مرت بها فى منتصف شهر أغسطس الماضى ، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "أنا فى طريقى للمستشفى.. محتاجة دعواتكم ويا رب ردنى إلى ابنى وأسرتى وكل حبايبى".

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