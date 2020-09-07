شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى صديق أحمد رزق فى مسلسل "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان نضال الشافعى خلال أحداث مسلسل "فى يوم وليلة" للنجم أحمد رزق الصديق المقرب له فى العمل، ويكون هناك كثير من المفاجآت تكشفها الحلقات فيما بعد، ومن المقرر انطلاق تصويره الأيام المقبلة فى الديكورات الخاصة بالعمل، حيث يجسد رزق دور مهندس ديكور ومتزوج ولديه طفلة فى عمر الـ12 عاما خلال أحداث المسلسل، وتنقلب حياته فى الحلقات الأولى وتدور الأحداث فى إطار التشويق والغموض.

وتعاقدت شركة سينرجى الجهة المنتجة، بشكل رسمى مع أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى وآخرون من النجوم، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى.

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ووضعت المخرجة شيرين عادل خطة لانطلاق التصوير، من أجل الانتهاء من العمل خلال شهر أكتوبر المقبل، خاصة أنها مرتبطة بمسلسل جديد مع النجم محمد إمام وتأليف محمد صلاح العزب للعرض فى شهر رمضان المقبل وترغب فى الحصول على وقت كاف للتحضير للعمل.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل"خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنانور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.

ومن ناحية أخرى يشارك نضال الشافعى فى مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز حيث يواصل تصوير دوره فى الديكور الخاص به، والعمل من إخراج أحمد علاء الديب، تأليف باهر دويدار ويشارك فى بطولته كل من هند صبرى وصلاح عبد الله ومادة زكى وهشام سليم وأحمد فؤاد سليم.