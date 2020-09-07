شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام أغنية WAP للتوعية بضرورة ارتداء الكمامة للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الاستفادة من نجاح أغنية " WAP " لنجمة الراب الشهيرة كاردى بى و النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون انتشرت بشكل كبير منذ إطلاق الأغنية فى شهر أغسطس الماضى، وكان آخرها هو استخدام صورة النجمتين كاردى وميجان المأخوذة من كليب " WAP " من أجل التوعية بضرورة ارتداء القناع الطبى خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " .

وظهرت صورة النجمتين التى تم تنفيذها بواسطة برنامج تعديل الصور الشهير "فوتوشوب" مع الإشارة إلى أن كل حرف من كلمة " WAP " يحمل معنى كلمة ليكون جملة "WEAR A MASK PLEASE" أى ارتدى القناع من فضلك، وهى الصورة التى تم تداولها بكثافة عبر الـ Social media .



الصورة المتداولة

من جهة أخرى كشفت مؤخرا كاردى بى البالغة من العمر 27 عاما فى مقابلة حديثة لها مع " Hot 97 " أنها كانت تأمل حقا أن تظهر فى كليب WAP النجمة العالمية ليزو " Lizzo " ، لكن جدول أعمالها لم يتماشى مع توقيت التصوير، وكانت ليزو خارج المدينة فى الوقت الذى كانوا يصورون فيه الكليب ، كما كشفت كاردى بى أنها كانت تتبادل الرسائل مع ليزو كونها كانت تمتلك قدر كبير من الحماس لتواجد النجمة الشهيرة فى كليب WAP حيث كانت كاردى بى تمتلك رؤية واضحة عن كيفية ظهور ليزو بهذا الكليب.

يذكر أن كليب WAP أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمة الراب الأخير، والذى حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا مع ميجان ذا ستاليون ، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.