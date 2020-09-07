شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة "هالة حبيبتى" تستعيد كواليس المسرحية مع الأستاذ فى ذكرى ميلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة رانيا عاطف الشهيرة بدورها فى مسرحية "هالة حبيبتى" ذكرياتها مع النجم الراحل فؤاد المهندس بمجموعة صور من كواليس العمل، وذلك تزامنا مع ذكرى ميلاده التى حلت أمس 6 سبتمبر، وعلقت على الصور عبر حسابها بموقع "فيس بوك" "يوم 6 سبتمبر ذكرى ميلاد الأستاذ عملاق المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون / فؤاد المهندس.. يوم 16 سبتمبر ذكرى وفاته برجاء قراءة الفاتحة لروحه والدعاء له بالرحمة والمغفرة".



رانيا عاطف

وكان قد قال محمد المهندس ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس إن والده هو أول من اكتشف الفنان عادل إمام والضيف أحمد.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: لقد كان طيبا جدا في البيت، وحنونا وصارما جدا ولم يكن يحب اللون الرمادى إما الأبيض أو الأسود.



فؤاد المهندس والطفلة رانيا



كواليس هالة حبيبتي

وتابع: هو شخصية كوميدية ولم يكن يحب الخطأ أبدا، مثلا غرفته التى احترقت بالكامل كانت ملعبكة لكنها كانت منظمة من وجهة نظره، لم يكن يحب أن يغير فيها، يعلم مكان كل شىء وكان صارما فى مواعيده وكان أب حنين جدا ويحب أولاده وهو علمنا معنى الرجولة والاعتماد على النفس ومواجهة المشكلات.



صورة اخريي

وأكمل: أنا "ما اعرفش أقوله غير يا أستاذ حتى بعد ما مات، وهو كان يحب أن يخرج النجوم ولم يكن يحب النجم الأوحد وهو من اكتشف الفنان عادل إمام وهو من اكتشف الضيف أحمد وكان يعلم أنهم سيكونون شيئا جيدا في الكوميديا. والكوميديا شيء صعب جدا والمسرح حاجة مختلفة جدا.