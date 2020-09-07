صور| الظهور الأول لكريستين ستيوارت بعد قرارها التاريخي

رنا صلاح الدين - ظهرت النجمة كريستين ستيوارت مؤخراً فى شوارع مدينة لوس أنجلوس، بـ نيو لوك مختلف، من خلال ضفيرة ميزت شعرها القصير.

ويأتى هذا الظهور بعد أيام من مفاجأتها الكبرى، بقرارها لعب دور الأميرة ديانا خلال فيلم سينمائى باسم Spencer.

وبمجرد الإعلان عن التحضير لفيلم "Spencer"، الذى سيعرض جزءا من حياة الأميرة الشهيرة ديانا، فأن هناك أكثر من 12 دولة، تقدموا بطلب مسبق لحجز الفيلم للعرض بدور العرض السينمائى لديهم.

كريستين ستيوارت

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ويأتي على رأس تلك الدول المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ودولة اتحاد بنلوكس، وسويسرا، وأستراليا، وعدد من الدول من أمريكا اللاتينية، وإسبانيا والبرتغال وكوريا الجنوبية، واليابان.

والفيلم بطولة نجمة سلسلة أفلام "Twilight" كريستين ستيورت وإخراج بابلو لاريان، حيث أن عملية بيع حقوق عرض الفيلم، تمت خلال فعاليات سوق "كان" لبيع حقوق المرئيات الإفتراضية الأسبوع الماضى.

كريستين ستيوارت

ويتناول الفيلم فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا فى يوم من الأيام.